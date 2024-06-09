ゴローズ　スカルエンジェル

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商品詳細
ゴローズ、スカルエンジェルクロス90年代に自身でゴローズで購入しました。昔は今よりも購入しやすかったと思います。今は異常なくらい付加価値がついていて転売目的の方がほとんどだと思います。出来れば自身で使用してくれる方に購入いただきたいと思っています。今となっては特殊なブランドになってしまったので購入後はNC、NRを守れる方のみお願い致します。購入後の質問などもお断りいたします。細かく神経質な方はお控え下さい。だいぶ酸化していますが磨けば綺麗になります。個人的には酸化している方が好きなのでこのまま使用していました。値引きはしません。かなり安いと思います。
http://narcologia.ru/goods/influenza342693.html
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