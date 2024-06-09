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- 美品 ポールスミス コインケース 小銭入れ ラビットパース マルチカラー 黒
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商品詳細
目立つキズや汚れなく綺麗な状態のアイテムです！ポールスミスらしいマルチカラーが内側全面と耳に施されております！ストラップ部分のゴールド金具にはロゴマークが刻印されております！コインケースとして、キーホルダーとして、オブジェとしてもご使用可能です！サイズ縦7.5横6マチ幅5気になることあればご質問ください。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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