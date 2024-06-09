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美品　ポールスミス　コインケース 小銭入れ　ラビットパース　マルチカラー　黒
商品番号 E85704659908
商品名

美品　ポールスミス　コインケース 小銭入れ　ラビットパース　マルチカラー　黒
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立つキズや汚れなく綺麗な状態のアイテムです！ポールスミスらしいマルチカラーが内側全面と耳に施されております！ストラップ部分のゴールド金具にはロゴマークが刻印されております！コインケースとして、キーホルダーとして、オブジェとしてもご使用可能です！サイズ縦7.5横6マチ幅5気になることあればご質問ください。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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