アメリカンサンダー AMERICAN THUNDER 90年代ヴィンテージ

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USATHUNDERTシャツオオカミ狼インディアンインディオウルフアニマル身幅57着丈65肩幅57袖丈19丸胴ボディシングルステッチです。ビンテージ特有の使用感が多少ありますが汚れはないと思います。極小さなピンホールあり。細かい見落としはご容赦ください。アメリカンサンダーのTシャツはtravisscottトラヴィススコットkanyewestカニエウエストyzerrも着用しています！他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください！オオカミ（狼、英:wolf）は、ネコ目（食肉目）イヌ科イヌ属に属する哺乳動物。広義には近縁種も含めることがあるが、通常はタイリクオオカミ（ハイイロオオカミ、Canislupus）一種を指す。多数の亜種が認められている。同属の近縁種としてアメリカアカオオカミ、コヨーテ、アビシニアジャッカル（エチオピアオオカミ）などがいるインディアン（英:Indian）は、アメリカ先住民（ネイティブ・アメリカン）の大半を占める主要グループの一般的な呼称。スペイン語・ポルトガル語ではインディオ（西:indio）。インディアンとインディオともにインド人に由来するが、日本語では、メキシコ以北の諸民族をインディアン、ラテンアメリカの諸民族をインディオと呼び分けることが多いジェロニモfashionvictimyzerrマンウィズゴローズgoro'sターコイズliquidblueリキッドブルーharleydavidson3demblemハーレーダビッドソンスタージス好きな方もいかがですか？No.2007