47 CLEAN UP ドジャース　ベージュ　ミニロゴ　　新品　匿名・即日発送

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47ブランド クリーンナップ LAドジャース ミニロゴ ベージュ新品・未使用品（タグ付）即日・匿名発送少し洗い加工がかったウォッシュドコットンを使用しフロント部分は芯の無い浅めのローキャップです。ユニセックスでご使用頂けます。【商品仕様】◎材質 綿100%◎カラー ベージュ◎サイズ フリーサイズ ・頭位 55〜61cm（ADJUSTABLE） ・つば 約7cm ・深さ 約10cm※送料を考慮するとギリギリの価格設定のため、お値引きは致しかねます。ご了承ください。※コンビニ／ATM払いで購入される方は、必ずお支払い予定日をコメントにてご連絡下さい。（購入日を含む3日以内）★発送方法について（下記を必ずお読み下さい）送料節約の為、少し潰して5cm以下になるようにして宅急便コンパクトで発送致しますので、ご理解できる方のみご購入ください。少しでも形崩れが嫌な方に関しましては、＋350円で60サイズのダンボールで発送させて頂きますのでご購入前にお申し付けください。よろしくお願いします。※海外製の為、まれに糸のほつれ等がある場合もございます。検品を行っておりますが見落としがある場合が有るかも知れません。ご理解下さる方のみご購入お願い致します。※ベースボールキャップは商品のすり替え防止の為、状況によっては返品をお断りする場合がございますのであらかじめご了承下さい。☆コメント無しでの即購入も歓迎ですので、よろしくお願い致します。◉どうぞ、プロフをご覧になって下さい。#KenKenの商品棚コーナー から他の商品もご覧頂けます。他の帽子・キャップ類は、 #KenKenの帽子・キャップをご覧下さい。