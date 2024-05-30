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MAN フロントドレープ タータンチェック ウィッシュ ジャケット セットアップ
商品番号 R44075863877
商品名

MAN フロントドレープ タータンチェック ウィッシュ ジャケット セットアップ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドマン
特別価格 税込 22,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

viviennewestwoodman（ヴィヴィアンウエストウッドマン）品番：VW-W1-83456/VW-W1-83457WISHJACKETニュージーランドウールを使用した美しいタータンチェックでVivienneWestwoodらしい独特のデザインセンスのジャケットですドレープが特徴的なスタイルでコーディネイトのアクセントになります素材：（表地）毛100%（裏地）キュプラ100%カラー：（255）グレー×ネイビー系タータンチェック柄ジャケットサイズ：46肩幅：43身幅：49（脇下部）着丈：67（襟元から）袖丈：63（肩から）パンツサイズ：48ウエスト：41ワタリ幅：32股上：41股下：62裾幅：18◆素人の採寸および検品ですので、誤差や見落としがありえます◆個別売りはいたしません◆着画は掲載できませんのでご了承ください◆専用や取り置き等の独自ルールには対応しておりません◆価格交渉を希望する方は、金額を必ずお知らせください#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアンウエストウッドマン#viviennewestwood#viviennewestwoodman
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