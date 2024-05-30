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アディダスのスニーカー
商品番号 H71052197443
商品名

アディダスのスニーカー
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,029 円
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商品詳細

新品未使用ですが、一番最後の写真の通り、靴の裏面の一部にシミがあります。神経質な方はご遠慮ください。
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