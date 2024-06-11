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ルイヴィトン タイガ コインカード・ホルダー M62914 コインケース
商品番号 A64447657621
商品名

ルイヴィトン タイガ コインカード・ホルダー M62914 コインケース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

462【中古】LOUISVUITTONルイヴィトンタイガコインカード・ホルダーM62914財布コインケースカードケース小銭入れルイ・ヴィトンのシグネチャーであるブラックのタイガ・レザーを使用した「コインカード・ホルダー」。支払いの際の必需品を1つにまとめて安全に収納できるすっきりとしたスリムなデザイン。複数のクレジットカード用スロット、紙幣用コンパートメントに、シルバーカラーの引き手が付いたファスナー式コインケースを備えています。商品情報ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン商品名コインカード・ホルダー型番M62914シリアルICサイズ約8x14.5x1cm付属保存袋商品説明キズスレ状態中古AB
http://narcologia.ru/goods/encourage447972.html
http://narcologia.ru/goods/peroration786115.html
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