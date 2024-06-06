old stussy ネイティブ柄　アクティブジャケット　L相当　ブラック

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商品説明:カーハートの名作ネイティブ柄アクティブジャケットをサンプリングしたようなディテールでデザインがとてもカッコいいです。ジップには60年代デカTALONをサンプリングしたようなジップを用いており細かい部分まで非常に凝っています。大きめの着用感ですので中に色々着てスタイリングを楽しめそうです。年々高騰するオールドステューシー、この機会にいかがでしょうか。【コンディション】こちらの商品は【B】ランクです。【SS】新品・未使用品【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良い中古品【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品できる限りないように努力していますが素人検品のため見落としがある場合があります。あくまで古着であることをご理解の上ご購入を検討してください。サイズ表記:Mサイズ実寸肩幅:53.5cm(肩から肩を直線で計測）身幅:約63..5cm（脇下から脇下）袖丈:約66cm（肩から袖先）着丈:約68cm（首肩付け根から裾下）素人採寸ですので多少の誤差は容赦ください。着用感がLサイズ相当あるのでそちらで登録させていただいています。ご承知おきください。なお着用感は出品者の主観ですので参考程度にとどめてください。表記を確認していなかった等のクレームは受けつけません。他にも色々と出品しておりますのでよろしかったら以下のタグにてご覧ください。#enjistocksカラー···ブラック素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬