アンティークリング17号

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商品詳細
数ある中からご覧頂きありがとうございますなかなか市場には出回らないので値段はしますが後悔はしない逸品ですのでこれからの季節ワンポイントに是非ご検討ください♪イヴ・サンローランの指輪になります！カジュアルな雰囲気でどなたでも使い勝手の良い品です。自分用またプレゼントにどうぞ♬アンティーク品、加工時に傷がある場合がございます目立つ傷ではないので、ご理解下さい。また、他の号数もありますのでご気軽にコメントください。セット売りもしております。ご質問などありましたらコメントにお願いします！！
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http://narcologia.ru/goods/cotton837161.html
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