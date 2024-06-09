エルメス（HERMES） リング

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商品詳細
HERMESエルメスムーブアッシュリング指輪シルバー925刻印：HERMESAg92510年ほど前に買いました。汚れは気になりませんが、写真を参考にしてください。サイズは2.1cmで22号ぐらいです。ヨウジヤマモト（yohjiyamamoto）、ラグジュアリー、モード好きにおすすめです。
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