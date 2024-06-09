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エルメス（HERMES） リング
商品番号 E70974753554
商品名

エルメス（HERMES） リング
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,730 円
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商品詳細

HERMESエルメスムーブアッシュリング指輪シルバー925刻印：HERMESAg92510年ほど前に買いました。汚れは気になりませんが、写真を参考にしてください。サイズは2.1cmで22号ぐらいです。ヨウジヤマモト（yohjiyamamoto）、ラグジュアリー、モード好きにおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/Sydney106549.html
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