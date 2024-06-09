ヴェルベットラウンジ スターダストスカルリング 15号

材質...シルバー国産ブランドヴェルベットラウンジカラー...ブラック石が二つ取れてますが目立たないです。存在感は抜群でまだまだ使用可能です。定価50000円位だったと思います。使わなくなったのと石が二つ取れてますので御安く出品します。価格以上の価値はあると思います。価格交渉可よろしくお願い致します。



ヴェルヴェットラウンジ スターダスト スカル リング ノーマルサイズ ブラック -#25



スターダスト スカル リング スモール ブラック



スターダスト スカル リング スモール ホワイト



ヴェルヴェットラウンジ スターダスト スカル リング ノーマルサイズ ホワイト -#25



ヴェルヴェットラウンジ スターダスト スカル リング ノーマルサイズ ...



Velvet Lounge - ビヨンクール スカル リング ベルベットラウンジの ...



スターダスト スカル リング ブラック -#25 Ring Velvet Lounge 公式 ...



ギャラ付】Velvet Lounge/ヴェルヴェットラウンジ Stardust Skull ...



Velvet Lounge - Velvet Lounge ヴェルヴェットラウンジ スターダスト ...



日本最級 M × RING M STARDUST Lounge Velvet リング - reumatek.com



スターダスト スカル リング ホワイト -#25 Ring Velvet Lounge 公式 ...



Velvet Lounge - Velvet Lounge ヴェルヴェットラウンジ スターダスト ...



ヴェルヴェットラウンジ スターダストクラウン リング 石付 シルバー系 13号【中古】



ヴェルヴェットラウンジ スターダスト スカル リング ノーマルサイズ ブラック -#25



スターダスト スカル リング ホワイト -#25 Ring Velvet Lounge 公式 ...