ヴェルベットラウンジ スターダストスカルリング 15号

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商品詳細
材質...シルバー国産ブランドヴェルベットラウンジカラー...ブラック石が二つ取れてますが目立たないです。存在感は抜群でまだまだ使用可能です。定価50000円位だったと思います。使わなくなったのと石が二つ取れてますので御安く出品します。価格以上の価値はあると思います。価格交渉可よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/browse412391.html
http://narcologia.ru/goods/passionate181413.html
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