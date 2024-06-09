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ヴェルベットラウンジ スターダストスカルリング 15号
商品番号 O46391671554
商品名

ヴェルベットラウンジ スターダストスカルリング 15号
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...シルバー国産ブランドヴェルベットラウンジカラー...ブラック石が二つ取れてますが目立たないです。存在感は抜群でまだまだ使用可能です。定価50000円位だったと思います。使わなくなったのと石が二つ取れてますので御安く出品します。価格以上の価値はあると思います。価格交渉可よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message838327.html
http://narcologia.ru/goods/browse412391.html
http://narcologia.ru/goods/passionate181413.html

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