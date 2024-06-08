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BAZOOKA 小籔　キャップ　紫歯茎　くっきーデザイン
商品番号 C47113835612
商品名

BAZOOKA 小籔　キャップ　紫歯茎　くっきーデザイン
ブランド名 パンクドランカーズ
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野性爆弾くっきーデザイン芸人の小籔氏をデザインしたキャップになりますあまり世に出回らない貴重な商品になります当方、着用はしていませんが、フリマサイトで購入した為、着用回数は数回程度と聞いております中古品に対しご理解いただける方のみご購入お願い致します#BAZOOKA#小籔#野性爆弾#くっきー#紫歯茎
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