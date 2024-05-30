★美品★廃盤初代カラー★　ルイ　ヴィトン　メンズ　タイガ　ボワット　アカジュー

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ご覧いただきありがとうございます。ご安心下さい。保証付きのブランド取扱先で購入しております。もちろん本物です。万が一偽物であった場合は、着払い返品・キャンセル返金させて頂きます。新品ではございませんので通常使用に伴う使用感は多少ございますが、機能を損なうようなダメージはございません。【商品説明】ルイ ヴィトン初のメンズ専用ライン、タイガ、ポルトモネ ボワット、アカジュー色のコインケースです。クールでスタイリッシュな小銭入れです。おおよそのサイズ：約横8.5センチ×縦7.5センチ×厚1.5センチカラー：アカジュー（赤茶と訳されますが、茶色よりこげ茶よりの色味です）※廃盤の初代カラーです。マホガニーをイメージしたカラーです。付属品：特にございません。参考定価：31,500円（税抜）シリアル：MI0066製造国：フランス製開閉方式：スナップボタン式開閉外部：なし内側：なし【状態】若干の使用感・小傷のある美品です。角の状態→角スレはほとんどなくきれいです。表面の状態→目立つ傷はなくきれいです。金具類の状態→使用に伴うスレ程度ですので問題なく使用可能です。スナップボタンの開閉状態→ホックに緩みがほとんどありません。内側の状態→目立つ傷はなくきれいです。特記事項：若干型崩れございますが、使用には問題ございません。【注意事項】商品状態（汚れなど）の感じ方は個人差があります事をご了承お願いします。できる限り明確にお伝えしますが、見落としてる場合もあるかもしれません。あくまでUSED品をご理解の上でご購入ください。神経質すぎる方、完璧なものをお求めになる方はご購入をご遠慮ください。お使いのスマホ、またはパソコンのモニターにより、実物のお色と若干異なる場合がございますことご了承ください。よろしくお願いいたします。