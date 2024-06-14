匿名配送/昇り鯉/バイカーズウォレット/カービング/和彫/牛レザー/

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プレンゼント用包装を無料でお付けいたします!ご希望の場合はご購入後にお申し付けください。※ギフト包装の色・形状は製品の形状によって写真以外の物に変更する場合があります。[状態]新品・未使用品[色]ブラック/ブラウン[サイズ（約）]幅200mm 高さ100mm 厚さ30mm[仕様]カードポケット×8/コインポケット×1（ファスナー付き）/紙幣ポケット×1/その他ポケット×2[手触り]硬め[重さ]350g[材質]表牛革（本革） 裏牛革（本革）［商品について］昇り鯉の和彫（カービング）が施されたバイカーズロングウォレットです！職人の手作業で丁寧に施されたた美しいカービングが非常に印象的で目を惹きつけること間違いなしだと思います！見た目でなく大容量（カードポケットx8紙幣ポケットx1多目的ポケットx2ファスナー付きコインポケットx1）で機能性も十分に満たしています！ナスカンのついた牛革性のウォレットチェーンもお付けいたします！[その他の出品物もぜひご確認ください]#オーチャードand出品物#牛革#長財布#昇り鯉#鯉#バイカーズ#ウォレット#和彫#オーチャードand長財布