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k18 リング　4g ヴィンテージ
商品番号 V34559979281
商品名

k18 リング　4g ヴィンテージ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 21,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

k18リング4g号数は10号になります。25年程前になります。欲しい方いましたらよろしくお願いします。即購入OK材質···ゴールド
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