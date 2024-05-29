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- 【美品】LEMAIRE ルメール リバーシブル ブルゾン ジャケット 46
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商品詳細
★値引き交渉・フォロー割なども実施中ですので、ご購入を検討の方はご活用ください★《ITEM》【美品】LEMAIREルメールリバーシブルブルゾンジャケット46《SIZE》表記：46肩幅：50cm身幅：54cm袖丈：65cm着丈：65cm《CONDITION》【ABランク】画像でご確認宜しくお願い致します。ランク表示の見方★S：未使用、デットストック★A：ダメージや使用感がほぼない商品★B：多少の使用感があるが、比較的綺麗な商品★C：使用感、多少のダメージがある商品★D：使用感、大きなダメージがある商品■商品画像■使用している画像は全て実物を撮影しています。■発送■基本的にお支払いから2日以内に発送します。希望の時間帯や日程があれば、お申し付け下さい。他にも当ショップではメンズ・レディース共にコート・ジャケット・ニット・カーディガン・ベスト・Tシャツ・シャツ・ブラウス・ワンピース・パンツ・スーツ・靴・バッグなどの幅広いカテゴリーの古着も出品していますので、是非宜しくお願い致します！→#shushuclothingブランドではmarnimaisonmargielarafsimonsloewecelinepradajilsanderhelmutlangourlegacykikokostadinovdairikudoubletsacaikolorcommedesgarconsなどの系統のブランドも出品しております！23-0094719
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