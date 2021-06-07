NIKE ナイキ スニーカー エアジョーダン 蛍光オレンジ 28cm

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商品詳細
メインカラー···オレンジスニーカー型···ミッドカット(Mid)2度着用しましたが、大きな傷汚れ、靴底の減りもなくまだまだ長く着用していただけます。中敷も綺麗なままです。箱はありません。即購入OK◎即日発送いたします◎#NIKE#ナイキ#エアジョーダン#スニーカー
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