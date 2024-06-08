Karl Lagerfeld カールラガーフェルド ジャケット ダウン ブラック

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■サイズ(L)肩幅50/身幅62/着丈69/袖丈68■カラーブラック■状態3回着用でダメージ等無し胸から下はちょっと変わったダウンのような作りをしており防寒効果は大きいです。胸から袖にかけてはスエードのような素材になっています。軽くて着やすいアイテムです。カールラガーフェルドドイツハンブルグ出身のファッションデザイナー、写真家。パリを拠点にしており、シャネル、フェンディ、それに自身のシグネチャーブランドのヘッドデザイナー、あるいはクリエイティブ・ディレクターを務めている。