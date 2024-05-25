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SUITSELECTスリムスーツY5メンズNAVYストライプ定価30800円
商品番号 J82116603394
商品名

SUITSELECTスリムスーツY5メンズNAVYストライプ定価30800円
ブランド名 スーツセレクト
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ、取り置きはできません。背抜き仕様スーツセレクトSUITSELECTスリムスーツ上下セットセットアップでも単品でも活躍するスーツ送料込み定価/30800円品番BLK1452ブランド/スーツセレクトSUITSELECTスーツ/タイプ/スリムSlimサイズ/上下Y5メンズ(S～M相当)ジャケット着丈/約69cm肩幅/約42.5cm身幅/約48cm袖丈/約61cmパンツウエスト/約76cm股下/約75cm股上/約21.5cm裾幅/約19.5cm色/紺ネイビー柄/ストライプ神経質な方はご遠慮ください。
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