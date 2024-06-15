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ロエベ LOEWE ブラウン ベージュ スウェード 手袋 ユニセックス グローブ
商品番号 A16564202586
商品名

ロエベ LOEWE ブラウン ベージュ スウェード 手袋 ユニセックス グローブ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベグローブレディースメンズ手袋サイズ(8)2／1中指先から手首まで22.7スウェードなのでわかりにくいのですが、長期保存でくもったような色あせが内側に多少あるかもしれません。メンズの方か手が大きめのレディースの方向きです‪(*ˊᵕˋ*)
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