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手描きタペストリー
商品番号 B69224117554
商品名

手描きタペストリー
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

すべて手描きで描かれる柔らかく上品な風合いのタペストリーです。在庫一点限り！人気ですが手描きなため手に入りにくいお品です！素材：麻サイズ：巾45×丈120ｃｍ絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
http://narcologia.ru/goods/Lincoln613202.html
http://narcologia.ru/goods/competitive298981.html
http://narcologia.ru/goods/navigate612830.html
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