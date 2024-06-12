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商品詳細
すべて手描きで描かれる柔らかく上品な風合いのタペストリーです。在庫一点限り！人気ですが手描きなため手に入りにくいお品です！素材：麻サイズ：巾45×丈120ｃｍ絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
http://narcologia.ru/goods/Lincoln613202.html
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