アンペグ　BA-108　V2　 ベースアンプ　太い　低い　コンボ　Ampeg

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#猫王国国王・楽器のへや【メーカー】Ampeg アンペグ【型番】BA-108【アイテム】ベースアンプ【機能】小型ベース用コンボアンプ。ボリュームと3バンドEQのシンプルなコントロール類に加えて、ヘッドフォン端子／外部入力端子とレベルを備えており、オーディオ・プレイヤーを接続して楽曲にあわせてジャムセッションや夜間練習にも対応できるなど、自宅での演奏に適したモデルとなっています。【カラー】ブラック 黒【コンディション】廃盤品となりますが、この状態で残っているものは無いのではないかと思います。アンプの向きなど工夫すれば、マスターヴォリュームを大きくして本格的な音圧で演奏を楽しんでも近所迷惑にならない魅力があります。【付属品】電源ケーブル 説明書【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】2日から3日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。