ホワイトマウンテニアリング BLK フリースジャケット

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商品詳細
WhiteMountaineering(ホワイトマウンテニアリング)2021-22AutumnWinterCollection.サイズ:3カラー:ブラック着丈:74、裄丈88.5、身幅64定価¥42,900以下、商品説明ハイネック型で、ゆったりとしたシルエットです。人体の構造、動作的要因を考慮した独自のパターンワークと素材使いを駆使し製作。メインとなるフリースは、アウトドアやミリタリーの分野でも採用実績のあるPOLARTEC社のフリースを採用。保温性、通気性、ストレッチに優れ、毛足が滑らかで心地よく、上品な艶のある気品な風合いです。袖裏にはスウェードライクなジャージ素材、脇下にはブロックフリースを採用しています。前掛けはダブルファスナー、片腰にはアジャスターを配備し、素材の保温性や動きやすさにもアプローチしています。メインアウターとしても、インナーとしても機能できる一作です。カラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Taipei220771.html
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