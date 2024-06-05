コーチ アコーディオン ウォレット クロスグレイン レザー ブラック ...

○商品名COACHコーチアコーディオンウォレットクロスグレインレザーブラック レディース メンズ ユニセックス○カラーブラック○サイズ(約)縦12cm横21cm幅3.5cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。○仕様札入れ×4カード入れ×32小銭入れ×2ポケット×6○状態使用感の少ない美品です♪定期入れ部分のみ、若干の変色あり。ホームクリーニング済みですので、気持ち良くお使いいただきます♬大手ブランド専門買取店で購入した、真贋チェック済みの正規品です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。お気軽にお問い合わせ下さい。管理番号K-58



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