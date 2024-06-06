OAMC 22AW RE:WORK QUILTED BOMBER JACKET

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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。oamcのヴィンテージ生地を再構築したリワークシリーズのボンバージャケットになります。カラーはカモ柄のカーキ色で展開カラーの中でもミリタリー感強めです。また、ダウンより薄手な中綿のため着膨れせず、暖かくなりすぎないため秋冬春まで着用していただけます。以下商品詳細でございます。---------------------------------------------サイズ:Lサイズ詳細:着丈：67cm身幅：74cm肩幅：56cm袖丈：65cm素材:表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%リブ部分：ポリエステル89%ナイロン9%ポリウレタン2%中わた：ポリエステル100%原産国:イタリアoamcjilsanderwtapsmaisonmargielaジルサンダー メゾンマルジェラ 古着 ヴィンテージ
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