プラダスポーツ PRADA キーホルダー 伸縮性 アクセサリー 男女兼用

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商品詳細
プラダのキーホルダーです！ロック式のフックも付いているのでカバンやベルトループに通して使えます(*^^*)鍵などを付けるところは伸びて縮むタイプの物が着いてますので使いやすいと思います！何か不明点などあればお気軽にコメントお待ちしてますm(__)mカラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy349553.html
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