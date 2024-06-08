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プラダスポーツ PRADA キーホルダー 伸縮性 アクセサリー 男女兼用
商品番号 P38661943564
商品名

プラダスポーツ PRADA キーホルダー 伸縮性 アクセサリー 男女兼用
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダのキーホルダーです！ロック式のフックも付いているのでカバンやベルトループに通して使えます(*^^*)鍵などを付けるところは伸びて縮むタイプの物が着いてますので使いやすいと思います！何か不明点などあればお気軽にコメントお待ちしてますm(__)mカラー···ブラック
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