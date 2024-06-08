★90's 未着用★FILSON ★マッキーノクルーザー ジャケットUS38

FILSON-MACKINAWCRUISER-DARKGREEN素材···ウールUSサイズ38肩幅...48cm身幅...58cm着丈...73cm袖丈...62cm（素人採寸のため若干の誤差はご了承ください）未着用、タグ付き#フィルソン#FILSON#MACKINAWCRUISER#マッキーノクルーザー#ジャケット#ブルゾン#ビンテージ



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