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★90's 未着用★FILSON ★マッキーノクルーザー ジャケットUS38
商品番号 R46606551830
商品名

★90's 未着用★FILSON ★マッキーノクルーザー ジャケットUS38
ブランド名 フィルソン
特別価格 税込 26,524 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FILSON-MACKINAWCRUISER-DARKGREEN素材···ウールUSサイズ38肩幅...48cm身幅...58cm着丈...73cm袖丈...62cm（素人採寸のため若干の誤差はご了承ください）未着用、タグ付き#フィルソン#FILSON#MACKINAWCRUISER#マッキーノクルーザー#ジャケット#ブルゾン#ビンテージ
http://narcologia.ru/goods/conception695657.html
http://narcologia.ru/goods/freshman62656.html
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