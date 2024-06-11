NEW ERA ヤンキース

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サイズ 3/8状態 美品 つば曲げあり ステッカーなし使用頻度 1〜3回 短時間価格低く設定してますので値下げNGすり替え防止の為、返品返金は致しませんので、ご了承下さい。上記の内容を理解した上でのご購入お願いします。