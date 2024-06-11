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NEW ERA ヤンキース
商品番号 J11944127227
商品名

NEW ERA ヤンキース
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　3/8状態　美品　つば曲げあり　ステッカーなし使用頻度　1〜3回　短時間価格低く設定してますので値下げNGすり替え防止の為、返品返金は致しませんので、ご了承下さい。上記の内容を理解した上でのご購入お願いします。
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