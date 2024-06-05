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アメリカ　1ドル硬貨　シルバー925 キーホルダー
商品番号 W35561509864
商品名

アメリカ　1ドル硬貨　シルバー925 キーホルダー
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバー925ご閲覧ありがとうございます。銀製のキーホルダーです。サイズ　　長さ約13cmリバティーコイン　ループタイサイズ　　約84cm銀製では、有りません。質問などありましたら、コメントでお願いします。
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アメリカ　1ドル硬貨　シルバー925 キーホルダー
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