【専用】ジャスティンデイビス クラウンリングネックレス シルバー925 ストーン

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商品詳細
JUSTINDAVISTWISTOFFATEネックレスブランドのリングを重ね付けしたイメージのネックレス。定価38,500円日本流通自主管理協会加盟店にて鑑定済みの正規品です。【状態】見えないリング裏側の部分にはくすみがあります。外側は目立つほどの傷は無く美品になります。【型式】SNJ692【サイズ】トップ:縦約16mm/横約11mm チェーン長さ：50cm【素材】シルバー925Silver925SV925キュービックジルコニア即購入歓迎値段交渉お気軽にどうぞ。宜しくお願い致します。#JustinDavis#ジャスティンデイビスクラウン王冠ダブルリングシルバーアクセサリーツイストオブフェイト
http://narcologia.ru/goods/peroration161515.html
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