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【専用】ジャスティンデイビス クラウンリングネックレス シルバー925 ストーン
商品番号 F81329893082
商品名

【専用】ジャスティンデイビス クラウンリングネックレス シルバー925 ストーン
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JUSTINDAVISTWISTOFFATEネックレスブランドのリングを重ね付けしたイメージのネックレス。定価38,500円日本流通自主管理協会加盟店にて鑑定済みの正規品です。【状態】見えないリング裏側の部分にはくすみがあります。外側は目立つほどの傷は無く美品になります。【型式】SNJ692【サイズ】トップ:縦約16mm/横約11mm　　チェーン長さ：50cm【素材】シルバー925Silver925SV925キュービックジルコニア即購入歓迎値段交渉お気軽にどうぞ。宜しくお願い致します。#JustinDavis#ジャスティンデイビスクラウン王冠ダブルリングシルバーアクセサリーツイストオブフェイト
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Justin Davis ジャスティンデイビス クラウン ストーン シルバー925 レディース リング・指輪 7号 【中古B/標準】 20419694
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定価3.5万☆Justin Davis クラウン・ストーンネックレス ブラック ...
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