  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
商品番号 I87748125934
商品名

Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

10年以上前に購入したティファニーの1837リングです。購入当初は使用してましたが１０年近くはアクセサリーケースの中に保管しておりました。状態・・酸化による使用感が見られますがシルバー磨きなどで綺麗になると思います。目立つような傷はありません。サイズ・・15号（リング内直径18ミリ）です。付属品・・ケースやレシートなどは破棄した為リングのみです。発送方法はらくらくメルカリ便（ネコポス）を予定しております。迅速に対応させて頂きますので宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/insignificant962482.html
http://narcologia.ru/goods/update285995.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic311912.html
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
緊急値下げ!ティファニー リング 指輪 1837 幅約7ｍｍ シルバー925 15 ...
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
ティファニー ナローリング1837シルバー15号 | labiela.com
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
TIFFANY & Co. ティファニー 1837 ナロー シルバーリング 指輪 15号
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
TIFFANY＆Co ティファニー 1837 ナローリング シルバー 15号 激安 ...
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
TIFFANY&Co. ティファニー 1837 ナロー リング 約15号-
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
激安単価で ティファニー 1837 ナロー ワイド リング メンズ 15号 ...
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
1837 ナローリング 指輪 22993828 Ag925 シルバー 約15号 ユニセックス ...
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
Tiffany 1837ナローリング 15号-
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
ティファニー 1837 リング 指輪 15号 Ag925 シルバー - リング(指輪)
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
ティファニー シルバー リング 15号-
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
Tiffany & Co. - ティファニー 925 1837 リング 15号[g159-63]の通販 ...
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
TIFFANY&Co.】ティファニー 1837 ナロー シルバー925 15号 メンズ ...
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
ティファニー Tiffany & Co. リング 1837 ナロー ロゴ 2ポイント ...
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
T4108】Tiffany &Co.
Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号
ティファニー 1837™ リング シルバー（ナロー） | Tiffany & Co.

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru