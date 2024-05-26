Tiffany　ティファニー　1837 リング　シルバー　15号

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商品詳細
10年以上前に購入したティファニーの1837リングです。購入当初は使用してましたが１０年近くはアクセサリーケースの中に保管しておりました。状態・・酸化による使用感が見られますがシルバー磨きなどで綺麗になると思います。目立つような傷はありません。サイズ・・15号（リング内直径18ミリ）です。付属品・・ケースやレシートなどは破棄した為リングのみです。発送方法はらくらくメルカリ便（ネコポス）を予定しております。迅速に対応させて頂きますので宜しくお願いします。
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