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naptime コーデュロイ ジャケット アイボリー
商品番号 L19180267285
商品名

naptime コーデュロイ ジャケット アイボリー
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 12,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nissynaptime2022FWコーデュロイのジャケットです。カラー…アイボリーサイズ…Sサイズ未開封のまま保存しておりました。未開封のため中の状態まで確認出来ておりません。その点ご了承いただける方のみお願いいたします。タグ等も付いたままになっております。折り曲げて発送予定です。よろしくお願いいたします。naptime西島隆弘Nissy
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