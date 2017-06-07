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FREEWHEELERS MECHANIC CAP size S-M
商品番号 S75393687714
商品名

FREEWHEELERS MECHANIC CAP size S-M
ブランド名 フリーホイーラーズ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリーホイーラーズのメカニックキャップ、ヘリンボーンツイルのカーキカラーのSMサイズです。実寸は内周57.5cmです。一度洗濯して２～３度着用し、また一度洗濯した状態です。ツバは長めなので上に曲げてかぶるのも良いかと思います。
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