FREEWHEELERS MECHANIC CAP size S-M

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商品詳細
フリーホイーラーズのメカニックキャップ、ヘリンボーンツイルのカーキカラーのSMサイズです。実寸は内周57.5cmです。一度洗濯して２～３度着用し、また一度洗濯した状態です。ツバは長めなので上に曲げてかぶるのも良いかと思います。
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フリーホイーラーズ
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