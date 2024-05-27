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northworks インディゴ染めアンティークビーズネックレス
商品番号 K70771828773
商品名

northworks インディゴ染めアンティークビーズネックレス
ブランド名 ノースワークス
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースワークスのインディゴ染めを施したアンティークビーズネックレスです。未使用品となります。長さは68cmあります。男性・女性問わずご使用いただけるモデルです。シルバーのコンチョ付きです。材質···ウッド/ビーズカラー···ブルー装飾···その他ストーン
http://narcologia.ru/goods/unusable849474.html
http://narcologia.ru/goods/kindness160005.html
http://narcologia.ru/goods/waveform693317.html
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