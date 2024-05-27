northworks インディゴ染めアンティークビーズネックレス

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商品詳細
ノースワークスのインディゴ染めを施したアンティークビーズネックレスです。未使用品となります。長さは68cmあります。男性・女性問わずご使用いただけるモデルです。シルバーのコンチョ付きです。材質···ウッド/ビーズカラー···ブルー装飾···その他ストーン
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