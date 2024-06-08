名入れ✨ガール キラキラ ヒップホップ イニシャル ネックレス ピンク メンズ

⚠️いきなり購入不可商品！ご購入前に必ずプロフィールと商品説明一読してからコメントをお願い致します。⚠️長さやご希望のカラーにより在庫切れもございますので必ずコメントをお願い致します。一点一点手作りで大好評の為、発送まで平均1ヶ月〜2ヶ月前後お時間を頂いております。⚠️現在コロナの影響でそれ以上かかってしまう場合もございます。記載よりお時間かかる場合や、早まる場合もございます※※必ずお待ち頂ける方のみご購入をお願い致します。専用ページを作成いたします。限定セール中☆世界に一つだけ！あなただけのハンドメイドのオーダーメイドの名入りのガール付きキラキラロープチェーンのゴージャスなカスタムネックレスを作成いたします(*^^*)存在感がありラグジュアリーで目立ちます♡男女兼用✨⚠️こちらの価格は2文字の価格です。1文字追加毎に＋2000円で可能です。最大文字数は9文字まで可能です。(文字数により二行になります)チェーンの長さは約14インチ・16インチ・18インチ(＋1500円)・20インチ(＋2500円)・22インチ(＋3500円)・24インチ(＋4500円)・30インチ(＋7500円)からお選び頂けます。(多少前後する場合あり)画像4枚目を参考にして下さい。カラーはローズゴールドです。他カラーも販売中です。文字はアルファベットの大文字、小文字、数字のみ可能。フォントの変更不可。素材：真鍮＋カッパー＋キュービックジルコニア⚠️ネックレス一点の内容です。⚠️手作りで一個一個手作りの為、多少のキズや汚れや接着剤の跡など加工時にできてしまうことがございます。⚠️写りや光の加減により実物とカラーが多少異なって見えることがございます。⚠️手作りの為、大きさや長さが毎回多少異なる場合がございます。※ご購入者都合のオーダー後の内容変更.返品.キャンセルは一切お受けできません。(不具合等は除く)※受け取り後何日も受け取り通知をしない方が増えております。すぐに受け取りをされない方はオーダーご遠慮下さい。発送方法はらくらくメルカリ便送料込み(追跡、補償あり)#ヒップホップ#ピンク#かっこいい#パーティー#名前入りかっこかわいい名入れネックレスかわいいオリジナルネックレスネームネックレス名前入り00821



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