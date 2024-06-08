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TENDERLOIN H.S RING / SILVER / STONE
商品番号 A31844553266
商品名

TENDERLOIN H.S RING / SILVER / STONE
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 29,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインホースシューリング13号セレクトショップにて購入しました。使用感はございますが、輝きやツヤ感はしっかりあり着用に全く支障がない状態です。なにかございましたらコメントにてよろしくお願いします。
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