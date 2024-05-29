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KC'S名刺入れ
商品番号 W11384751679
商品名

KC'S名刺入れ
ブランド名 ケイシイズ
特別価格 税込 1,680 円
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商品詳細

KC'S名刺入れカラー···ブラウン目立った傷や汚れはありません。質問等ございましたらお気軽にコメントください！#KC'S#ケーシーズ#名刺入れ
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