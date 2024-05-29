期間限定お値下げ　ブルゾンジャケット　リック　オウエンス

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商品詳細
69000→59000今月いっぱいのみ、1万円引きにさせていただきます。本当に良い状態で、軽く着やすいので、秋から冬のワードローブに是非。息子が学生の頃購入し、気に入っていたジャケットで、当時30万円くらい、とても高額だったようです。大切なシーンでのみ着ていたようで、良好な状態、意外に軽く、扱いやすいです。サイズはSで、着用者は細身で身長高めです。長く愛用いただけるお品とおもいます。ORMARandMIRTARU1763/S
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