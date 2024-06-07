VALENTINO リバーシブルニットブルゾン

ヴァレンティノのリバーシブルブルゾンリバーシブルで使えるのが特徴ニット部分は厚手で冬でもとてもあたたかいです素材 ウールカラー ネイビーサイズ M肩幅45身幅54袖幅20袖丈63着丈66形ニット部分は丁寧なケーブルで、背中の部分が織り方が斜めに切り替わっていて、ディテールにこだわりを感じる。適度なフィット感で下が薄手でも少し着込んでもしっかりシルエットを保ってくれて、きた時の生地の落ち感がカッコいい。コートの下にニットの代わりとしてインナーとして着ても良いし、リバーシブルでアウターとしても着れる上に、インナーとしても有能に機能する。Balenciaga/DriesVanNoten/Vetments/jwandersonalexandermcqueen/Gucci/saintlaurent/Givenchyceline/Dior/ThomBrowne/Burberry/LouisVuittonValentino/JilSander/Lemaire/AcneStudiosE.TAUTZ/Carven/MaisonMargiela/OAMCAURALEE/THERERACS/JOSEPH/UNIQLOPRADA/MARNI/studionicholson/CoSTUMENATIONALhelmutlang/maisonkitsune/LoeweUnitedArrows/Beams/Tomorrowlandjacquemus/kikokostadinov/namacheko/yprojectmarineserre/martineroseなどお好きな方もぜひ！



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