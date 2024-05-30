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ストーンアイランド　3WAY ジャケット　ブルゾン
商品番号 P54511452703
商品名

ストーンアイランド　3WAY ジャケット　ブルゾン
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストーンアイランドの3WAYジャケットになります。ジャケットだけでもニットだけで着てもかっこいいです！！！！サイズ　M中古品になりますので神経質な方はご購入お控えください。正面左下少々シミございます。右型方部分少々穴広がりのございます。質問などありましたらコメントよりお願い致します。
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