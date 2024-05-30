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NIKE ヴェイパーマックス
商品番号 V78463552446
商品名

NIKE ヴェイパーマックス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴェイパーマックスIDの初代モデルです！サイズは27.5トリプルブラックをベースに外側のスウォシュが白になっています！また、ソールもブラックからクリアにグラデーションになっております。多少の使用感はありますが、まだまだ使えます。※ここ2年ほどは全く履いておりませんが、目立つような経年劣化等は特にございません。※箱などの付属品はございません。値下げに関してはお気軽にご相談ください。#NIKE
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