NIKE ヴェイパーマックス

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商品詳細
ヴェイパーマックスIDの初代モデルです！サイズは27.5トリプルブラックをベースに外側のスウォシュが白になっています！また、ソールもブラックからクリアにグラデーションになっております。多少の使用感はありますが、まだまだ使えます。※ここ2年ほどは全く履いておりませんが、目立つような経年劣化等は特にございません。※箱などの付属品はございません。値下げに関してはお気軽にご相談ください。#NIKE
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