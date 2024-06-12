タケオキクチ 財布 コルドバレザー 二つ折り長財布 07006403 茶

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新品TAKEOKIKUCHI(タケオキクチ)財布コルドバ型押しレザー二つ折り長財布07006403メンズダークブラウン(043)edion1454-1460定価26400円新品未使用タグ付箱付ブランドTAKEOKIKUCHI(タケオキクチ)色ダークブラウン(043)対象年齢大人原産国/地域:中国製メイン素材:牛革00,H:9.3cm,W:19cm,D:2cm,付属箱H:11.5cm,付属箱W:21cm,付属箱D:3.2cm【デザインポイント】表面に縫い目を見せない仕様でエレガントな上品さを演出しています。内装には表の素材感を引き立てるナチュラルカラーの牛革を使用。背面にポケット付き※仕様：札入れ×1，小銭入れ×1,カードポケット×18，フリーポケット×3【素材・特性】表革は国内で加工したコードバンの様な表面仕上げを施した透明感のある革を使用。軽く表面を磨って表面を均一にし、「黒にはグレー」「チョコには濃茶」を手作業で塗りこみムラ感を表現。仕上げに細かいシボの型押しを施し傷にも強い革です。