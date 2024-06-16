新品TOMWOODRoundPendantMalachiteGoldトムウッドラウンドペンダントマラカイトシルバーゴールドネックレスストーン※購入と同時にプロフ欄の内容に同意となります。【サイズ】[全長]約53cm[ペンダント]約1.8cm【色柄/素材】ゴールド/シルバー【状態】箱/ケアタグ付きの新品です。【コメント】私自身がTOMWOOD正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。公式定価はシルバーが51,899円ですので、ゴールドは6万円前後と思われます。ラウンドペンダントマラカイトは、手作業でカットされたマラカイトストーンをベゼルにセットし、繊細なチェーンに吊り下げたものです。研磨仕上げの925スターリングシルバーで作られており、1ミクロンの9Kゴールドでコーティングされています。さまざまなスタイリングにマッチするトムウッドのジュエリーは、日常を共にするデイリージュエリーとしてはもちろん、ユニセックスに向けたギフトとしてもおすすめです。お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。(Ref.No270RA68390)※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。#cypher商品一覧



新品 トムウッド ラウンド ペンダント マラカイト ネックレス ゴールド



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