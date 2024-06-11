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アバクロンビー\u0026フィッチ　キャップ
商品番号 L75454098757
商品名

アバクロンビー\u0026フィッチ　キャップ
ブランド名 アバクロ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございます★アバクロンビー\u0026フィッチのキャップです(*^^*)数年間海外で購入したのですが未使用のまま自宅保管していました。綺麗な状態だと思います。購入時のまま保管していたので、キャップ内の型崩れ防止などの厚紙や、ラベルも付属したままです。サイズ　フリー水濡防止し発送させて頂きます(*^^*)
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