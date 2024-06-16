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デッドストック　極美品　サントリー　ボス　キャップ
商品番号 Q62542830230
商品名

デッドストック　極美品　サントリー　ボス　キャップ
ブランド名 アメリカンヴィンテージ
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■アイテムサントリー　ボス　コーヒー　ヴィンテージ　キャップ　BOSS刺繍　capsuntory帽子■詳細人気のデザインで、非売品であり、なかなか手に入らない希少品です。サイズ調整可能です。これからの時期に◎■状態当時モノですが、状態も良く、特に大きな傷や汚れなどはございません。古着慣れされている方でしたら、まだまだ着用していただけると思います。■素材表地　綿100%ツバ・ベルト　レザー(豚革100%)■カラー紺色ネイビー■発送方法\u2028基本的に2日以内に簡易包装にて発送させていただきます。※あくまで中古品になりますので、神経質な方はご購入をお控えください。\u2028※即購入歓迎です。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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