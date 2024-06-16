デッドストック　極美品　サントリー　ボス　キャップ

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商品詳細
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■アイテムサントリー ボス コーヒー ヴィンテージ キャップ BOSS刺繍 capsuntory帽子■詳細人気のデザインで、非売品であり、なかなか手に入らない希少品です。サイズ調整可能です。これからの時期に◎■状態当時モノですが、状態も良く、特に大きな傷や汚れなどはございません。古着慣れされている方でしたら、まだまだ着用していただけると思います。■素材表地 綿100%ツバ・ベルト レザー(豚革100%)■カラー紺色ネイビー■発送方法\u2028基本的に2日以内に簡易包装にて発送させていただきます。※あくまで中古品になりますので、神経質な方はご購入をお控えください。\u2028※即購入歓迎です。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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