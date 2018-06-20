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NIKE /AIR MAX 90 ESSENTIAL❁28cm
商品番号 B63407961781
商品名

NIKE /AIR MAX 90 ESSENTIAL❁28cm
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　　28cm色　　　　グレー、ネイビー1度短時間着用しました。サイズが合わず長期間保管していました。保管が上手くいかなかった為、難がいくつかあります。ボディのネイビー部分に小キズ（写真7）、白色のソールが茶色っぽく変色、アウトソールが白っぽく汚れています。拭きましたが落ちませんでした。全体的には大きなダメージなく、綺麗な状態だと思います。上記の難にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。エアマックスエッセンシャルメッシュ
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