NIKE /AIR MAX 90 ESSENTIAL❁28cm

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商品詳細
サイズ 28cm色 グレー、ネイビー1度短時間着用しました。サイズが合わず長期間保管していました。保管が上手くいかなかった為、難がいくつかあります。ボディのネイビー部分に小キズ（写真7）、白色のソールが茶色っぽく変色、アウトソールが白っぽく汚れています。拭きましたが落ちませんでした。全体的には大きなダメージなく、綺麗な状態だと思います。上記の難にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。エアマックスエッセンシャルメッシュ
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