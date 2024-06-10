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サイクルチェーンロングウォレットチェーン(日本製品)
商品番号 F19054055565
商品名

サイクルチェーンロングウォレットチェーン(日本製品)
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

サイクルチェーンロングウォレットチェーン(日本製品)全長約74.5センチ(二重カン含む)ヨットカン10号(全長約7センチ)ミニレバーナスカン(全長約3.3センチ)二重カン(直径約3センチ)サイクルチェーン(約9.2×9.2ミリ)ひとコマ(約21.5ミリ幅)とてもハードなパンチの効いたウォレットチェーンです日本製品#ウォレットチェーン#サイクルチェーン#ロングキーホルダー
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