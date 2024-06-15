TOUGH Jeansmith 二つ折り財布

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商品詳細
１年ほど前に新品購入し２０日ほど使用後、室内にて保管しておりました。やや傷や汚れあり：写真６枚目参照確かラムレザーです。とても軽く柔らかくて、肌に吸い付くような手触りが特徴です。財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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