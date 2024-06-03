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Guns N' Roses キャップ　ガンズ・アンド・ローゼズ
商品番号 L83856607220
商品名

Guns N' Roses キャップ　ガンズ・アンド・ローゼズ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···コットンGunsN'Rosesのキャップです！自身がファンでライブに行ったり、グッズを集めたりしておりましたが、引っ越しに伴い出品いたします。状態は非常に良い状態です。中までロゴ入りで、飾っておいても素敵だと思います。ガンズ世代の方、ぜひご購入ください！！！多少のお値下げも承ります。コメントお待ちしております。⭐︎ガンズ・アンド・ローゼズは、アメリカ合衆国出身のロックバンド。1980年代末からヒットを連発し、全米で4,200万枚、全世界で1億枚以上のアルバムセールスを記録。#ガンズ・アンド・ローゼズ#GunsN'Roses#アメリカ#レトロ#帽子
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