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リング1gインゴットk18、pt900
商品番号 W55734922888
商品名

リング1gインゴットk18、pt900
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号20055【状態】新品仕上げしておりますが、中古品ですので、細かな小傷がございます。裏側少し黒ズミ、くすみ、キズがございます。また、細かな部分など磨ききれていない部分もございますが綺麗な状態です。【備考】モニター環境により商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります。中古品のためご理解いただける方のご検討をお願いします。弊社真贋保証致します。万一偽物であった場合は返品可能です。
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